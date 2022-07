Legia. Transfer Wieteski przesądzony?! Kosta Runjaić: Musimy znaleźć następcę. Wideo WIDEO |

- Kwestia ewentualnego odejścia z Legii Mateusza Wieteski była mi znana już przed rozpoczęciem sezonu, ale nie spodziewałem się, że nastąpi to w tym momencie. Teraz wszystkie ręce na pokład, aby znaleźć na jego miejsce odpowiedniego następcę. Jeśli jednak go nie znajdziemy, to Wieteski nie puścimy do innego klubu - powiedział na konferencji prasowej przed meczem 2. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa-Zagłębie Lubin trener "Wojskowych" Kosta Runjaić. Początek meczu Legia-Zagłębie i relacji na Sport.Interia.pl w sobotę o godz. 20