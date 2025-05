Policyjna obława na PGE Narodowym. Prawie 100 osób zatrzymanych [WIDEO]

To nie był spokojny finał Pucharu Polski. Zabezpieczający mecz policjanci mieli ręce pełne roboty. Do pierwszych starć doszło już około godziny 15, kiedy do pacyfikacji agresywnych fanów Legii Warszawa mundurowi musieli użyć między innymi armatki wodnej. Łącznie w piątek zatrzymanych zostało blisko 100 osób.