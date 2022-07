Legia. Kosta Runjaić odniósł się do plotek: Wtedy osiągniemy sukces. Wideo WIDEO |

- Jeśli kibice Legii pomogą nam w tym sezonie, tak jak bywało to w poprzednich latach, no może poza ostatnim sezonem, to jesteśmy w stanie odnieść sukces. Chciałbym odnieść się do plotek i powiedzieć, jestem osobą, która widzi rzeczy bardziej w pozytywnym świetle - powiedział na konferencji prasowej przed meczem 2. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa-Zagłębie Lubin trener "Wojskowych" Kosta Runjaić. Początek meczu Legia-Zagłębie i relacji na Sport.Interia.pl w sobotę o godz. 20