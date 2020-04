Wirtualny rajd w czasach epidemii

Z ośmiu rund składać się będzie rywalizacja w pierwszych wirtualnych mistrzostwach Polski aut historycznych, która ruszy w kwietniu. Kierowcy przy konsolach i komputerach będą mieli do dyspozycji ponad 20 pojazdów.

"To wspaniała inicjatywa organizatorów cyklu pozwalająca na rajdową rywalizację podczas akcji #zostanwdomu. Sam dopiero co zakończyłem swój pierwszy start w oficjalnym wirtualnym Rajdzie Azorów. Dało mi to wiele radości i urozmaiciło mój trening w tym trudnym okresie. Jeżeli tylko znajdę czas na odpowiednie przygotowanie do startu, to wirtualne MP są również szansą dla mnie do zadebiutowania w tym wyjątkowym cyklu. Zapraszam wszystkich serdecznie na wirtualne odcinki specjalne" - powiedział aktualny rajdowy mistrz Polski Mikołaj Marczyk, cytowany w komunikacie organizatorów.

Oficjalnym partnerem cyklu jest Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową, prowadząca kampania społeczną "Wyprzedzamy nowotwór", którą od początku wspiera PZM oraz zawodnicy startujący w "klasycznych" historycznych MP. Teraz będą się ścigać na wirtualnych trasach. Sponsorem tytularnym mistrzostw jest firma Motul.

Z powodu epidemii koronawirusa przełożone zostały prawdziwe mistrzostwa aut historycznych, stąd pomysł innego typu rywalizacji.

"Zdecydowaliśmy się na platformę Dirt3 ze względu na dużą liczbę dostępnych aut historycznych oraz niską barierę wejścia, gdyż gra ma niewielkie wymagania sprzętowe, jest łatwo dostępna i można niskim kosztem przystąpić do rywalizacji" - ocenił koordynator rajdów historycznych w Polskim Związku Motorowym Mirosław Miernik.

Do wyboru przez kierowców będą m.in. Fiat 131 Abarth, Ford Escort MkII, Lancia Fulvia Coupe. Zaplanowano rywalizację o tytuły mistrzowskie także w kategorii open - dla licencjonowanych kierowców, którzy nie startują w realnych historycznych MP.

W tym sezonie kalendarz MP samochodów historycznych obejmował sześć imprez.

