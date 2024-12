Rekord świata i rekord Polski już w eliminacjach. Świetny występ Polaka na początek mistrzostw świata

Znakomicie w eliminacjach wyścigu na 100 metrów stylem grzbietowym spsiał się Kacper Stokowski . 25-latek uzyskał drugi czas eliminacji - 49,22 sek. To nowy rekord Polski .

Poprzedni od 2015 roku należał do Radosława Kawęckiego i był gorszy tylko 0,01 sek.

Kacper Stokowski błysnął w eliminacjach. Rekord świata już na starcie MŚ

W tej samej konkurencji odpadła mistrzyni Europy, ale z długiego basenu Adela Piskorska . Polka miała dopiero 21. czas - 58,31 sek. Do awansu do półfinału trzeba było popłynąć 0,8 sek. szybciej. Najszybsza w eliminacjach była Amerykanka Regan Smith - 55,86 sek.

Z czwartym czasem awansowali Polacy do finału męskiej sztafety 4x100 m st. dowolnym. Piotr Ludwiczak, Jakub Majerski , Masiuk i Kamil Sieradzki uzyskali czas 3.08,88 sek. Najszybsi byli Amerykanie - 3.05,20 sek.

Polakom - zarówno w gronie kobiet, jak i mężczyzn - nie udało się awansować do półfinału w wyścigu na 50 m st. motylkowym.

Paulina Peda była 27. - 26,19 sek. W eliminacjach błysnęła Amerykanka Gretchen Walsh, która pobiła 15-letni rekord świata. Poprzedni należał do Szwedki Therese Alshammar i wynosił 24,38 sek. 21-latka pobiła go wyraźnie, bo aż o 0,36 sek. Teraz wynosi on 24,02 sek.