Potężny nokaut w pół minuty. Polak w akcji, 34 sekundy demolki

Wobec tego całkiem realne, że niektórzy kibice spóźnili się, by od pierwszego gongu oglądać pojedynek Kubańczyka z Israelem Duffusem . Wystarczyło, że ktoś spóźnił się tylko nieco ponad 30 sekund, a już nie widział na własne oczy tego, co działo się w ringu. Wystarczyło bowiem pół minuty z okładem , by Perez odniósł swoje jubileuszowe, 30. zwycięstwo na zawodowym ringu.

Już po czternastu sekundach walki, która toczyła się na środku ringu, Perez wystrzelił mocnym lewym. Rywal to trafienie jeszcze zamortyzował, ale nisko przykucnął, co wskazywało, że poczuł siłę uderzenia. Gdy wyprostował ciało, od razu uciekł się do klinczu, by skraść kilka sekund na odpoczynek.