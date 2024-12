Sensacyjne informacje ws. Andrzeja Dudy. Co po prezydenturze? Rosjanie mieli słuszne obawy

W 2025 roku zakończy się druga, a zarazem ostatnia kadencja prezydenta Andrzeja Dudy. Do tej pory nie wiadomo, czym głowa państwa zajmie się po wyprowadzce z Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Możliwe, że wówczas Duda całkowicie, przynajmniej na pewien okres, wycofa się z polityki. Nadeszły właśnie zaskakujące informacje, jakoby miał on przejść do struktur Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.