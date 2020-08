Porażka mistrza świata Magnusa Carlsena z Chińczykiem Lirenem Dingiem 3:4 i wygrana Amerykanina Hikaru Nakamury z Rosjaninem Daniiłem Dubowem 3,5:2,5 – to wyniki pierwszych meczów 1/2 finału turnieju online w szachach szybkich, kończącego cykl Magnus Carlsen Invitational.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Co za pech! Został znokautowany na plaży. Wideo © 2020 Associated Press

W niedzielę norweski organizator turnieju, klasyfikowany na pierwszym miejscu na światowej liście, przegrał z trzecim w rankingu FIDE Dingiem po najdłuższej możliwej rywalizacji, czyli w tzw. armagedonie. Przy remisie 3:3 grał w nim białymi, więc musiał ją rozstrzygnąć na swoją korzyść w ciągu pięciu minut. Rywal dysponował czterema minutami i do zwycięstwa w meczu wystarczał mu remis. Tak też skończyła się ta partia, co oznacza niespodziankę w pierwszym dniu rywalizacji. Ding prowadzi 1-0.

Reklama

Nakamura rozstrzygnął swój mecz w pierwszej fazie dogrywek w patiach błyskawicznych, w której zremisował z Dubowem czarnymi i wygrał białymi. Amerykanin objął prowadzenie 1-0.



Do piątego, ostatniego turnieju zakwalifikowali się zwycięzcy poprzednich imprez cyklu MCI - Carlsen (wygrał trzy) i Dubow (jedna) oraz zawodnicy najlepiej spisujący się w czterech dotychczasowych turniejach: Nakamura, który dwukrotnie przegrywał w finale i raz był w ćwierćfinale oraz Ding, trzykrotny półfinalista.



Zawodnicy rywalizują w półfinale w czteropartiowych meczach szachów szybkich (tempo 15 minut plus 10 sekund za każdy ruch) do trzech (a nie jak dotychczas dwóch) zwycięstw. W finale grać będą do czterech wygranych.



W przypadku remisu 2:2 w meczu, rozgrywana jest dogrywka w szachach błyskawicznych - dwie partie po pięć minut plus trzy sekundy za każde posunięcie, a gdy nadal jest remis, rozstrzyga armagedon.



Pula nagród w finałowym turnieju wynosi 300 tys. dol. i jest najwyższa w historii szachowej rywalizacji w internecie. Zwycięzca otrzyma 140 tys., drugi finalista - 80, a pokonani w półfinale - po 40 tys. Turniej zakończy się 20 sierpnia.



Cykl Magnus Carlsen Invitational składa się z pięciu turniejów. Suma nagród wynosi 1 milion dolarów. W pierwszym (z pulą 250 tys. dol.) wzięło udział ośmiu arcymistrzów. Triumfował Carlsen przed Nakamurą oraz Dingiem i Amerykaninem Fabiano Caruaną.



W drugim - Lindores Abbey Rapid Challenge (150 tys. dol.) - wystartowało 12 arcymistrzów, wśród nich najlepszy polski szachista Jan-Krzysztof Duda. Zwyciężył Dubow przed Nakamurą, Carlsenem i Dingiem. Polak, który w pierwszej fazie pokonał m.in. Carlsena, odnosząc pierwsze w karierze zwycięstwo nad mistrzem świata, i Dubowa, nie zakwalifikował się do ćwierćfinału i został sklasyfikowany na 11. miejscu.



W trzecim - Chessable Masters (150 tys. dol.) - triumfował Carlsen przed Holendrem Anishem Girim, Rosjaninem Janem Niepomniaszczim i Dingiem.



W czwartym - Legends of Chess (150 tys. dol.) - najlepszy okazał się Carlsen przed Niepomniaszczim, Girim i Rosjaninem Piotrem Swidlerem.