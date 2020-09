Półmaratończycy pomagają dzieciom

Uczestnicy World Athletics Half Marathon Championships Gdynia Virtual Mass Race pomagają osieroconym dzieciom. Do wsparcia akcji charytatywnej organizowanej w ramach mistrzostw świata w półmaratonie zachęca Anna Dereszowska - ambasadorka Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Wirtualny bieg masowy w ramach mistrzostw świata w półmaratonie to nie tylko realny wysiłek każdego z uczestników, to także możliwość rzeczywistej pomocy opuszczonym i osieroconym dzieciom. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce, zawodnicy mogą przekazać dowolną kwotę pieniędzy na rzeczy najmłodszych, którymi opiekuje się ta międzynarodowa organizacja charytatywna. Akcję w ramach World Athletics Half Marathon Championships Gdynia Virtual Mass Race wsparła ambasadorka Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce Anna Dereszowska, aktorka teatralna i filmowa.

- Drodzy zawodnicy, uczestnicy wirtualnego biegu organizowanego w ramach mistrzostw świata w półmaratonie w Gdyni - powiedziała Anna Dereszowska. - Trzymam za Was kciuki, jestem pełna podziwu dla waszej determinacji, Waszego zaangażowania w przygotowania do tego wydarzenia, w treningi. Zanim jednak staniecie na linii startu, chciałam was prosić o pomoc dla tych, którzy swoją walkę toczą codziennie, dla najbardziej potrzebujących dzieciaków osieroconych i porzuconych, podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Wasz gest, Wasza pomoc, to dla tych dzieci szansa na dobre życie, dobry start i na prawdziwe szczęśliwe dzieciństwo. Już teraz z góry dziękuję Wam za pomoc dzieciakom z SOS Wioski Dziecięce, a za Was trzymam kciuki! - podsumowała aktorka.



Cała procedura wpłaty pieniędzy jest bardzo prosta, intuicyjna i odbywa się podczas darmowej rejestracji. Wirtualny bieg w ramach mistrzostw świata w półmaratonie jest bezpłatny, ale każdy może podczas zapisywania się w aplikacji SlotMarket.pl, przekazać dowolną kwotę na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Do tej pory biegacze wpłacili już kilka tysięcy złotych.

- Dzięki zaangażowaniu tak wielu ludzi z pasją jesteśmy w stanie nieprzerwanie nieść pomoc naszym małym podopiecznym, a nawet najmniejsze wsparcie ma dla naszych dzieci ogromnie znaczenie. Zbliżający się półmaraton jest również pięknym wzorem do naśladowania - nie tylko w wymiarze zdrowia i sportu, ale także w kontekście współpracy - że mimo trudnego dla wszystkich czasu można wspólnie zdziałać naprawdę piękne rzeczy - mówi Anna Choszcz-Sendrowska, przedstawicielka Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Rejestracja uczestników oraz wsparcie akcji charytatywnej na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce trwa do 15 października. Wirtualny bieg masowy w ramach World Athletics Half Marathon Championships Gdynia 2020 odbędzie się 17 października.

