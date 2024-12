Oficjalnie: Jest następca Tomasza Kryka. "Atomówki" mają nowego trenera

Trener Kowalczuk zna większość obecnych zawodniczek z czasów pracy w SMS, to u niego stawiały one pierwsze poważniejsze kroki choćby w zakresie techniki wiosłowania. Do swojej kandydatury przekonał nas w bezpośredniej rozmowie, przedstawiając wizję i metody treningowe, jakie ma zamiar stosować. Nie jest osobą kierującą się wyłącznie przeczuciami, nie pracuje "na nos", tylko wykorzystuje naukę i wprowadza nowinki techniczne

~ wyjaśnia Adam Seroczyński, wiceprezes Polskiego Związku Kajakowego ds. sprintu kajakowego.