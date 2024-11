Polska olimpijka już bez medalu. Przyznała się do błędu. Dramat wszystko skomplikował

25-latka nie owijała w bawełnę i przyznała się z tego powodu do błędu. Na czym on dokładnie polegał? "Błędem było nieprzeprowadzenie jej od razu po powrocie z igrzysk. W ostatnim tygodniu licytacji przez południe kraju przetoczyła się największa fala powodziowa. Nie wypadało wtedy robić akcji promujących aukcję, bo ludzie tracili dobytki. Dużo różnych rzeczy się tu poskładało, mieliśmy też problemy systemowe. Na przyszłość, jakbym sprzedawała kolejny medal, to już będę wiedziała, jak się za to lepiej zabrać. Ale to tylko takie przemyślenia. Ogółem jestem dumna, że udało się to zorganizować" - przekazała olimpijka w rozmowie ze "Sport.pl".

