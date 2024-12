Amandine Chazot nie żyje. Mistrzyni przegrała walkę z nowotworem

Amandine Chazot dla wielu rodaków była wzorem do naśladowania oraz symbolem wytrwałości i ogromnych ambicji. 33-latka odnosiła ogromne sukcesy na arenach międzynarodowych - dwukrotnie cieszyła się z tytułu wicemistrzyni świata w zawodach SUP, siedmiokrotnie została także mistrzynią kraju. Nic więc dziwnego, że to właśnie ona - jako jedna z nielicznych - dostąpiła ogromnego zaszczytu tuż przed XXXIII Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu i miała okazję nieść znicz olimpijski.