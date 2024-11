Sensacyjne pożegnanie z trenerem kadry. Media: Jest następca, ogłoszenie jeszcze w czwartek

Zadziało się w polskim kajakarstwie po zakończeniu igrzysk olimpijskich w Paryżu. Zaledwie kilka tygodni temu z kadrą pożegnał się Tomasz Kryk, co wywołało niemałe poruszenie w środowisku. Działacze błyskawicznie zabrali się do pracy, by wyłonić następcę legendarnego szkoleniowca. Pod koniec listopada poznaliśmy nazwisko nowego selekcjonera. Jest on dobrze znany wielu zawodniczkom. Oficjalne ogłoszenie to tylko kwestia czasu.