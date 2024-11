Trzęsienie ziemi w kadrze, legendarny trener odchodzi. Pięć olimpijskich medali

Polskie kajakarki, które od 2008 roku prowadził trener Tomasz Kryk , z Paryża wróciły bez medalu. To były pierwsze igrzyska bez jakiegokolwiek krążka naszych pań od 28 lat.

Pod wodzą Kryka zdobywały medale największych imprez: igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy. Złota nie wywalczyły tylko na tej najważniejszej imprezie czterolecia, choć plan był właśnie taki, by to osiągnąć. Nie udało się. Na dodatek w Paryżu nasza osada K-4 ukończyła rywalizację tuż za podium.

Tomasz Kryk nie będzie już trenerem kadry kajakarek

- Mam 54 lata i jest to uznawane za optymalny wiek w pracy trenera. Mam jeszcze sporo sił, wiele pomysłów i chcę kontynuować tę pracę - mówił.

Światowej klasy trener kobiecego kajakarstwa Tomasz Kryk nie będzie już pracował na rzecz polskich kajaków. Współpraca pomiędzy związkiem a trenerem dobiegła końca. Z uzyskanych informacji wynika, że Tomek nadchodzący czas poświęci na odpoczynek wraz z rodziną. Dopiero potem zdecyduje, co będzie robił w przyszłości. Jestem pewien, że nie jedna federacja złoży mu wyśmienitą ofertę współpracy

- Nie ukrywam, że jestem trochę zaskoczony. Jechałem na spotkanie przygotowany do przedstawienia planów treningowych przed nowym sezonem. W tym celu skontaktowałem się z większością zawodniczek, by wiedzieć które deklarują udział w szkoleniu centralnym. Okazało się, że nie ma już woli współpracy, ale była też wola porozumienia. Dlatego umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Przyjmuję to z pokorą, nie mam żalu. Prezes uznał, że przyszła pora na zmianę i ja tę decyzję szanuję - mówił Kryk w rozmowie z TVP Sport.