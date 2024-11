Trener kadry został zwolniony po 16 latach. Prezes związku zabrał głos, "najlepsze rozwiązanie"

Przeprowadziliśmy szereg rozmów z naszymi kadrowiczkami i wyciągnięte z nich wnioski utwierdziły nas w przekonaniu, że decyzja o rozstaniu z trenerem będzie właściwym rozwiązaniem. Niektóre ze starszych zawodniczek mają zaplanowany po kilku cyklach olimpijskich luźniejszy sezon, ale nie jest to związane z rozstaniem się z trenerem Tomaszem Krykiem. Co do wyboru nowego szkoleniowca, to temat pozostaje otwarty. Nie mamy zawartego porozumienia z nowym trenerem, cały czas są prowadzone rozmowy z potencjalnymi następcami. Najpóźniej do połowy grudnia powinniśmy poznać nazwisko nowego trenera

~ dodaje Kotowicz.