Możliwa nowość w programie igrzysk. Polka się wygadała, medal niemal murowany

Polscy sportowcy z niedawnych igrzysk olimpijskich wrócili do ojczyzny łącznie z dziesięcioma medalami. Spośród wszystkich naszych reprezentantów jako jedyna ze złota cieszyła się Aleksandra Mirosław, która nie dała szans rywalkom we wspinaczce sportowej na czas. Wielką nieobecną na paryskiej imprezie była Natalia Kałucka. Zawodniczka ujawniła treść plotek, jakie do niej dotarły. Jeżeli staną się one faktem, to "Biało-Czerwone" z marszu staną się faworytkami do podium podczas kolejnej najważniejszej imprezy czterolecia.