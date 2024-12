Wielkie święto w Polsce, znamy gospodarza. Mirosław deklaruje: Możemy zająć całe podium

Aleksandra Mirosław w gronie najlepszych zawodniczek świata znajduje się od paru dobrych lat. Do świadomości milionów polskich kibiców dotarła jednak całkiem niedawno, bo podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Nad Sekwaną na naszą rodaczkę nie było po prostu mocnych. Sam triumf jej nie wystarczył, ponieważ do złotego medalu dorzuciła imponujący rekord globu. Od niedawna wynosi on 6,06 sekundy. Sportsmenka nie zamierza na tym poprzestać i celuje w złamanie bariery sześciu sekund. Reklama

Być może historyczny moment wydarzy się na oczach polskich fanów. Na samym początku października miłośnicy wspinaczki sportowej otrzymali znakomite wieści. Międzynarodowa federacja poinformowała wtedy, że Puchar Świata zawita do naszego kraju. Podano również wstępną datę (5-6 lipca 2025). Jedyną niewiadomą było miejsce spotkania czołowych zawodniczek. Karty odkryto dopiero w grudniu. Ale za to w spektakularnym stylu. Na oficjalnej konferencji prasowej zapowiadającej imprezę pojawiła się wspomniana Aleksandra Mirosław, która osobiście zaprosiła fanów do... Krakowa.

Jej słowa zacytowała Polska Agencja Prasowa. "Możemy wraz z siostrami Kałuckimi zająć całe podium, co już zdarzało się podczas zawodów Pucharu Świata. Powtórzyć ten wyczyn, to byłoby coś pięknego. Czekają nas na pewno wyjątkowe zawody. Będę przygotowywała się do nich w sposób szczególny" - zadeklarowała prosto z mostu.

Rynek Główny w Krakowie zaleje się kibicami. Takiej imprezy jeszcze nie było

Otoczka zmagań na pewno będzie wyjątkowa. Panie o punkty do klasyfikacji generalnej powalczą na słynnym krakowskim rynku. "Chcemy pokazać to, co nasze miasto ma najwspanialszego, a tym jest Rynek Główny" - przekazał wiceprezydent stolicy Małopolski, Łukasz Sęk. Do miasta leżącego na południu kraju zawita również męska czołówka, dzięki czemu kibice dostaną solidną porcję sportowych emocji. Reklama

Poza Polską w kalendarzu znalazły się również: Chiny, Indonezja, Francja, Austria oraz Stany Zjednoczone. Finał zmagań zaplanowano w Seulu. Oby okazał się on szczęśliwy dla naszej mistrzyni olimpijskiej lub jej koleżanek z kadry narodowej.

