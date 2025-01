Iga Świątek zapytana od razu wypaliła. Bez tego nie może się obyć

Idealna impreza Igi Świątek

United Cup postanowiło przepytać uczestników zawodów i dowiedzieć się co nieco o ich życiu prywatnym. Polacy musieli zmierzyć się z pytaniem o ich idealną imprezę. Hubert Hurkacz od razu przypomniał o swojej pasji, czyli samochodach i zapowiedział, że chciałby doświadczyć wyścigów samochodowych na ulicach.

Iga Świątek stwierdziła za to, że wybrałaby przyjęcie w stylu lat 80. Jak mówiła, zna wszystkie popowe piosenki z tego czasu i byłaby to dla niej świetna zabawa. Przyznała przy tym, że nie jest zbyt imprezowa. To nie był jednak koniec pytań dotyczących prywatnych spraw polskich tenisistów.