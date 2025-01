Wiadomość przed meczem Świątek - Rybakina dotarła w środku nocy. WTA potwierdza zawieszenie

Na 4 stycznia zaplanowano półfinały United Cup. Wiemy już, że o godz. 0:30 czasu polskiego zagrają w nim drużyny z Polski i Kazachstanu. Później, ale nie przed godz. 7:30 czasu polskiego, dojdzie do starcia z udziałem Amerykanów. Reprezentanci Stanów Zjednoczonych wciąż oczekują na swoich rywali. Wyłoni ich starcie Włochy - Czechy, które zostanie rozegrane dzisiaj.

W ramach pojedynku Polska - Kazachstan dojdzie do bardzo ciekawej batalii pomiędzy Igą Świątek i Jeleną Rybakiną. Dla obu zawodniczek będzie to bardzo ciekawy test przed zbliżającym się wielkimi krokami Australian Open. Fani raszynianki drżą o zdrowie 23-latki po tym, jak podczas ćwierćfinałowego meczu z Katie Boulter poprosiła o przerwę medyczną i wróciła z niej z zabandażowanym udem. Na konferencji prasowej uspokajała jednak, że teraz ma trochę więcej czasu na regenerację i będzie gotowa do rywalizacji z mistrzynią Wimbledonu 2022. Reklama

Gorąco jest także w obozie Jeleny Rybakiny. Co prawda nie z powodów zdrowotnych, ale ze względu na to, co dzieje się ze sztabem reprezentantki Kazachstanu. Cała historia rozpoczęła się 31 grudnia. Wówczas Stefano Vukov, czyli trener, z którym 25-latka rozstała się przed rozpoczęciem ubiegłorocznego US Open, potwierdził, że wybiera się do Melbourne, by wspierać Rybakinę podczas Australian Open. Jednocześnie zarzekał się, że nie ma żadnego bana od WTA.

W Nowy Rok 25-letnia zawodniczka ogłosiła ponowne zatrudnienie Chorwata. "Cześć wszystkim, jestem podekscytowana, że mogę ogłosić, iż Stefano Vukov dołącza do mojego teamu na sezon 2025. Dziękuję wszystkim za okazane wsparcie. Życzę wszystkim wspaniałego, 2025 roku" - napisała w swojej relacji na Instagramie. Wszyscy zaczęli się zastanawiać, jak 37-latek będzie dogadywał się z Goranem Ivaniseviciem. Były szkoleniowiec Novak Djokovicia rozpoczął współpracę z Rybakiną podczas okresu przygotowawczego.

Rzecznik WTA potwierdza. Trener Jeleny Rybakiny otrzymał tymczasowe zawieszenie

Tymczasem w nocy czasu polskiego na łamach NY Times opublikowano artykuł dotyczący Stefano Vukova i jego aktualnej sytuacji. Dziennikarze z The Athletic - Matthew Futterman i Charlie Eccleshare - dotarli do źródła z wewnątrz WTA i potwierdzili wstrząsające doniesienia, które krążyły już od czasu zakończenia współpracy między Rybakiną i Vukovem. Reklama

WTA może potwierdzić, że Stefano Vukov jest obecnie tymczasowo zawieszony w oczekiwaniu na niezależne dochodzenie w sprawie potencjalnego naruszenia kodeksu postępowania WTA ~ przekazał rzecznik kobiecej organizacji w specjalnym oświadczeniu

W związku z zawieszeniem, Chorwat nie otrzymał od WTA specjalnej akredytacji. Nie dostanie jej także od Tennis Australia na pierwszy wielkoszlemowy turniej w nowym sezonie. Nie będzie mógł zatem przebywać na kortach treningowych ani w boksie Jeleny podczas meczów na Australian Open.

Szykuje się zatem dalszy ciąg tej intrygującej historii. Osoby z WTA nie chcą szerzej komentować sytuacji do czasu całkowitego wyjaśnienia sprawy. W związku z taką decyzją pojawiają się jednak różne spekulacje na temat tego, jakie kroki podejmie Jelena Rybakina, jeśli Stefano Vukov nie będzie mógł jej trenować. Dziennikarze The Athletic twierdzą, że możliwości jest mnóstwo: od kupowania biletów, by mógł oglądać jej mecze ze stadionu, po nawet bojkotowanie turniejów i eventów organizowanych przez WTA Tour.

Jedno jest pewne - reprezentantka Kazachstanu nie ma spokojnej głowy przed półfinałową rywalizacją na United Cup.

