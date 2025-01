Mocny głos ws. Igi Świątek. Polka stała się "ofiarą". "Musi się z tym mierzyć"

Iga Świątek od udziału w United Cup rozpoczęła kolejny sezon w tenisie - sezon, w którym będzie walczyła nie tylko o zwycięstwa w turniejach, ale też o odzyskanie pierwszego miejsca w rankingu WTA, które obecnie okupuje Aryna Sabalenka. Polska tenisistka w Sydney potwierdza, że jest dobrze przygotowana - w drużynowych rozgrywkach nie przegrała do tej pory żadnego meczu, pokonując w singlowych potyczkach Malene Helgo, Karolinę Muchovą i Katie Boulter oraz dokładając do tego dwa triumfy w mikście.

23-latka w poprzednim sezonie wygrała cztery turnieje rangi WTA 1000 oraz wielkoszlemowy Roland Garros, sięgnęła też po brąz igrzysk olimpijskich. Zawodniczka z Raszyna przyzwyczaiła swoich kibiców do kolejnych sukcesów, na co w rozmowie z Polską Agencją Prasową zwrócił uwagę socjolog sportu dr hab. Dominik Antonowicz.

Ekspert: Iga Świątek jest "dobrem narodowym"

Socjolog zwrócił uwagę na to, że krytyka jest czymś naturalnym w sporcie, a klasę poszczególnych zawodników poznaje się po tym, jak radzą sobie ze słabościami. W przypadku Świątek istotne jest to, że sama Polka przyzwyczaiła swoich kibiców do efektownych zwycięstw, przez co oczekiwania wobec niej są duże.