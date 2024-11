Wraca temat finałów BJK Cup. Świątek może skończyć z tytułem, zostały godziny

Iga Świątek zrobiła w Maladze niemal wszystko, co tylko mogła, by z reprezentacją Polski sięgnąć po historyczny tytuł. Sama przecież przełamywała dotąd kolejne bariery: jako pierwsza zawodniczka z naszego kraju triumfowała w Roland Garros, później w US Open, w międzyczasie wskoczyła jeszcze na pierwszą pozycję w rankingu WTA. Tych "pierwszych razów" było już wiele, z medalem olimpijskim włącznie, ale tytułu drużynowego dla kraju zdobyć się dotąd nie udało.

