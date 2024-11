Ostatecznie raszynianka postawiła na doświadczonego Belga Wima Fissette'a , który w przeszłości osiągał mnóstwo sukcesów i prowadził największe tenisistki w historii. Ta współpraca ma sprawić, że Świątek będzie wyraźnie lepsza przede wszystkim na kortach twardych, bo Fissette nigdy nie wygrał turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa jako trener. W tym aspekcie to Belg będzie mógł uczyć się od naszej gwiazdy, o czym sam zresztą otwarcie mówi.

Świątek reaguje na plotki ws. Wiktorowskiego. Stanowczy komunikat

Po rozstaniu Świątek z Wiktorowskim pojawiło się wiele plotek na temat ich relacji i tego, jak to wszystko wyglądało od środka. We wtorek 26 listopada w podcaście "The Talking Tennis" jeden z dziennikarzy podał szokujące informacje. Według jego wiedzy bowiem trener miał mieć w swojej umowie zapisaną klauzulę, która sprawia, że przez najbliższe kilkanaście miesięcy nie będzie mógł prowadzić żadnej innej zawodniczki. Pozwolenia może udzielić mu tylko Świątek.