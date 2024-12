Tytuł jednak nie dla Igi Świątek. Finałowe starcie pełne kontrowersji, Polka bez szans

Plebiscyty mają to do siebie, że ich wyniki zwykle wzbudzają sporo emocji. Rzadko zdarza się sytuacja, by występowała jednomyślność decyzji. Nie inaczej było w przypadku rywalizacji o "Zagranie Roku 2024" w ramach tygodnia nagród przyznawanych przez WTA. Na przełomie czwartku i piątku odbyła się finałowa rywalizacja, w której znalazły się dwie akcje Qinwen Zheng oraz po jednej Igi Świątek i Beatriz Haddad Maii.

