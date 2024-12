Już oficjalnie, jest nowy szef zespołu z Igą Świątek w składzie. Sensacyjny wybór

Już tylko dwa tygodnie dzielą nas od rozpoczęcia kolejnej edycji United Cup. Do tej pory nie wiedzieliśmy, kto będzie pełnić funkcję kapitana reprezentacji Polski podczas tych drużynowych rozgrywek. Jakiś czas temu doszło do zwrotu akcji. Dawid Celt przekazał, że chociaż miał zostać sternikiem naszej ekipy, to ostatecznie nim nie będzie. Teraz już oficjalnie poznaliśmy nazwisko szefa teamu z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem w składzie. To osoba doskonale znana wrocławianinowi.