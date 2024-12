Głosowanie na "Zagranie Roku 2024" w rozgrywkach WTA cieszy się dużą popularnością. W akcję angażują się fani tenisa na całym świecie. Do decydującej rywalizacji o tytuł trafiły ostatecznie cztery zagrania - po dwa z obu półfinałów. W jednym z nich zwyciężyła Iga Świątek . Polka otrzymała aż 6128 głosów za uderzenie wykonane podczas finału WTA 1000 w Madrycie. Oprócz naszej zawodniczki doceniono także zagranie Beatriz Haddad Maii z tysięcznika w Dubaju (4352 głosy). Z drugiego półfinału dostały się... dwie akcje Qinwen Zheng. Jedna z turnieju WTA 1000 w Wuhan (2521 głosów), a druga z imprezy rangi "250" w Palermo (2092 głosy).

Fani Qinwen Zheng wkroczyli do akcji. Chinka zdecydowaną liderką głosowania na "Zagranie Roku 2024"

Wszystko zmieniło się jednak od momentu, gdy w Azji nastał poranek. Kibice mistrzyni olimpijskiej z Paryża wzięli sprawy w swoje ręce i wywrócili tabelę zmagań do góry nogami . Nagle to 22-latka zaczęła dystansować swoje rywalki. O godz. 7:53 czasu polskiego miała już 21092 głosy - czyli 15026 więcej niż Iga Świątek. O szczególnej mobilizacji fanów Qinwen świadczy choćby fakt, że półfinałowe zagrania Zheng zgromadziły łącznie "tylko" 4613 głosów.

W tym momencie sytuacja Polki zrobiła się bardzo trudna. Przewaga Chinki, choć nie już tak bardzo, to jednak systematycznie rośnie. O godz. 9:26 posiadała już 24576 głosów - aż 17182 ponad to, co nasza reprezentantka. A przypomnijmy - głosowanie zamyka się o godz. 18:00. Polce pozostało już zatem niewiele czasu na zniwelowanie strat. Głosy można oddawać w specjalnym formularzu na stronie WTA, który jest dostępny TUTAJ.