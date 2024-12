"Bardzo trudna sytuacja". Co z duetem Świątek - Fissette? Padły słowa o burzy

Fissette mówi o najbliższej przyszłości Świątek. "Może teraz doceniać tenis jeszcze bardziej"

- Na pewno to musiała być bardzo trudna sytuacja, która miała miejsce jakiś czas przed tym, zanim zacząłem z nią pracować. Widzę, jak bardzo ona skupia się na najmniejszych detalach i chce być idealna we wszystkim. I nagle zdarza się coś takiego, i tkwi w głowie. Wiedziała, co się dzieje, a cały świat - nie. W takich sytuacjach zaczyna się zastanawiać - dlaczego ja? Chcę być najlepsza w moim sporcie, dlaczego mój sport mi to robi? Na pewno miała wiele pytań i całkowicie to rozumiem - powiedział Wim Fissette w "Sportowym wieczorze" na antenie TVP Sport.