Spektakularny triumf Świątek, jest już w finale. Kolejny tytuł WTA na wyciągnięcie ręki

Aryna Sabalenka zakończyła sezon z przytupem. Poza sięgnięciem po tytuły Australian Open i US Open, a także kilka triumfów w nieco mniej prestiżowych rozgrywkach, została również wyróżniona przez WTA. To w jej ręce powędrował tytuł dla najlepszej zawodniczki roku. Do rozdania są jednak jeszcze inne, a to wszystko w ramach Tygodnia Nagród, który niedawno ogłosiło WTA.