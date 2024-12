Skandalista dolewa oliwy do ognia ws. Świątek. "Nie możesz zachowywać się jak ofiara"

Iga Świątek w tym sezonie przeżywała prawdopodobnie swoje najtrudniejsze chwile w karierze. Najpierw bowiem nie udało jej się wrócić z Paryża ze złotym medalem igrzysk olimpijskich. Wówczas wydawało się, że nic gorszego już się w tym roku wydarzyć nie może. Niestety takie podejście było bardzo mylne, co niebawem udowodniła przyszłość. Po turnieju olimpijskim nasza gwiazda zrobiła sobie kilkanaście dni wolnego i do gry wróciła dopiero podczas turnieju WTA 1000 w Cincinnati.

Tam Świątek odpadła, przegrywając z Aryną Sabalenką w półfinale imprezy. Jak się okazało, podczas tego turnieju Polka spotkała się z kolejną nieprzyjemnością. Wyszedł jej bowiem pozytywny wynik testu dopingowego, a to wiązało się z konsekwencjami. Świątek została na miesiąc zawieszona, a to dlatego, że w procesie udowodniła, że jej wina jest znikoma. W trakcie tego zawieszenia Polka nie mogła grać w turniejach w Azji, co doprowadziło do straty miejsca na fotelu liderki rankingu WTA.