Iga Świątek pojawiła się na korcie, pokaz mocy Polki. A później taka nagroda

Zawieszenie Igi Świątek , u której wykryto śladowe ilości trimetazydyny dobiegło już końca. Polka w sumie pauzowała przez zaledwie miesiąc, ponieważ udało jej się udowodnić, że zakazany środek znalazł się w jej organizmie przypadkowo, przez zażycie zanieczyszczonej fabrycznie melatoniny. Nic więc już nie stoi na przeszkodzie, by 23-latka przygotowywała się do nowego sezonu.

Wiceliderka rankingu WTA przed inauguracją kolejnej kampanii pojawi się w Abu Zabi, gdzie w dniach 19-22 grudnia rozegrany zostanie pokazowy turniej World Tennis League. Sezon z kolei rozpocznie drużynowymi rozgrywkami United Cup (27 grudnia - 5 stycznia), a następnie uda się do Melbourne i tam będzie przygotowywała się do wielkoszlemowego Australian Open.

Sprawa Igi Świątek wciąż dyskutowana

Wprawdzie polska tenisistka skupia się już na przygotowaniach do sezonu i stara się odciąć od tego, co działo się w ostatnich tygodniach, to zamieszanie wokół niej nie cichnie.

"W przypadku pani Igi Świątek była to melatonina w formie leku, ale w różnych krajach może być ona kupowana też jako suplement. Jeśli mówimy o leku, to co do zasady nie powinien być on zanieczyszczony innym lekiem, tutaj trimetazydyną, która w dodatku jest na liście substancji zakazanych" - zauważył.