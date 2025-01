Terminarz Australian Open 2025. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać transmisje?

Australian Open 2025: Iga Świątek marzy o pierwszym triumfie w Melbourne

Australian Open to dla każdego topowego tenisisty na świecie okazja do świeżego startu. Zmagania w Melbourne oznaczają bowiem, że na dobre rozpoczyna się nowy sezon. Nie inaczej sytuacja ma się teraz, ale obecnie Polacy w wyjątkowy sposób śledzić będą poczynania Igi Świątek. Dla raszynianki ewentualny triumf w Australii byłby tym razem jeszcze bardziej wyjątkowy, niż kiedykolwiek wcześniej.

Nie będzie o to jednak wcale łatwo. Chociaż raszynianka awizowana jest przez organizatorów jako jedna z gwiazd turnieju, jeszcze nigdy nie udało jej się w nim wygrać. Jej najlepszy wynik to półfinał z 2022 roku. W ubiegłym sezonie poszło jej jednak znacznie gorzej, bo pożegnała się z Australią już po trzeciej rundzie. Po trofeum sięgnęła wówczas wspomniana już Sabalenka , zaś wśród mężczyzn bezkonkurencyjny okazał się Jannik Sinner.

Australian Open 2025: kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać turniej?

Jeśli chodzi o Polki, pewne udziału są także Magdalena Fręch oraz Magda Linette. Wśród mężczyzn z pewnością powalczy też Hubert Hurkacz, który przed rokiem dotarł aż do ćwierćfinału. Kwalifikacje do zmagań w Melbourne rozpoczną się już 6 stycznia i potrwają do 11 stycznia. Zasadnicza część turnieju odbędzie się zaś w dniach 12 - 26 stycznia. Prawa do transmitowania turnieju w Polsce ma stacja Eurosport, mecze będzie można też oglądać w usłudze Polsat Box Go, a także w platformie streamingowej MAX. Relacje tekstowe ze starć Polaków będą też dostępne w Interii Sport.