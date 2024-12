Polak po zawieszeniu za doping wraca na Australian Open. "Chcę zamieszać"

Kamil Majchrzak: Jestem zadowolony, jeśli chodzi o poziom tenisa, ale z wyników oczywiście nie. Miałem szanse, niestety ich nie wykorzystałem. W niedzielę rywal bardzo podniósł poziom i w kluczowych piłkach zagrywał naprawdę bardzo dobrze. Niestety to był on, a nie ja i ubolewam nad tym, że nie dałem remisu Merze. To były bardziej testowe gry na razie, bo nadal trwa okres przygotowawczy i jestem w mocnym treningu. Forma ma być za trzy tygodnie, a nie dzisiaj. Dałem z siebie wszystko i z Maksem [Kaśnikowskim - przyp. red.], i w meczu dzisiejszym. Taki jest sport, pozostaje mi wierzyć, że w Australii i w kolejnych turniejach będę wykorzystywał takie szanse, jakie miałem w Łodzi.

- Zresztą znamy się kupę lat i jesteśmy w jednym klubie w Niemczech i w Czechach. Śmialiśmy się, że tak naprawdę pierwszy raz zagramy przeciwko sobie w drużynowych rozgrywkach. Też spodziewałem się bardzo trudnego pojedynku i taki był. Tak naprawdę kilka piłek zadecydowało, niestety, na moją niekorzyść. Prowadziłem w tie-breaku 5:0 i sam wiedziałem, że to jest bardzo, wbrew pozorom, niebezpieczny wynik. Byłem na to gotowy, ale on też chciał wygrać, naprawdę świetne piłki i odwrócił to spotkanie.