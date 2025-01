Iga Świątek po tym, jak wykryto u niej śladowe ilości trimetazydyny, została objęta dochodzeniem, a następnie zawieszona na miesiąc. Polce udało się udowodnić, że zakazana substancja trafiła do jej organizmu poprzez zanieczyszczoną melatoninę, co teoretycznie zamyka temat. Teoretycznie, bo wiceliderka rankingu WTA co jakiś czas jest proszona o komentarz do sprawy.