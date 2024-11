Demolka w Billie Jean King Cup. Poszło szybciej niż u Świątek w Paryżu

W świadomości polskich kibiców jest już pewnie to, że skoro finałowy turniej Pucharu Billie Jean King w Maladze się zakończył - Włoszki zgarnęły trofeum, nasze zawodniczki odpadły w półfinale - to i całe rozgrywki w tym sezonie stały się historią. A to nie tak do końca. W Manamie w Bahrajnie w poniedziałek rozpoczął się ostatni z turniejów - dla 17 krajów Azji i Oceanii, zmagających się w grupie trzeciej.

