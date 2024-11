Polka miała szansę spotkać się w ramach meet and greet z fanami z całego świata, którzy przyjechali do jednego z popularnych hoteli. Polka miała za to czas na trening w dobrych warunkach, a potem również na spokojny odpoczynek. Okazuje się, że na miejscu można nawet wykupić prywatne lekcje gry z Polką. W luksusowych hotelach zaczyna być to coraz popularniejsza praktyka.

Iga Świątek wypoczywa na Malediwach

Pierwsze zdjęcia z takich sesji pojawiły się w sieci już w niedzielę. To wtedy okazało się, co teraz robi Iga Świątek. Na miejsce nie pojechała sama. W ubiegłym roku na wyjeździe towarzyszyli jej siostra i tata. Tym razem też postanowili postawić na wypoczynek u boku niedawnej liderki światowego rankingu.

Ile kosztuje noc w hotelu, w którym wypoczywa Iga Świątek?

Iga Świątek najpewniej wypoczywa na Malediwach na specjalnych warunkach. Ile jednak za noc w hotelu zapłacić musiałby zwykły Kowalski? Za dobę przebywania w kompleksie trzeba by było wyłożyć od 3000 do 5000 dolarów, co daje od ok. 12 000 do 15 000 złotych. Nic dziwnego, że przebywającym na miejscu gościom łatwiej jest wyłożyć jeszcze dodatkowe 290 dolarów za wspólny trening z Igą Świątek.