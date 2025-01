Muchova rozwścieczyła Świątek przełamaniem. Co za odpowiedź Polki. Wielki triumf Igi

Pierwszy mecz o zwycięstwo w grupie B z Czechami nie ułożył się po myśli polskiej drużyny. Hubert Hurkacz, chociaż wypadł lepiej niż w starciu z Casperem Ruudem, to ostatecznie musiał uznać wyższość Tomasa Machaca. Panowie rozegrali ciasne spotkanie, ale w kluczowym momencie seta to wrocławianin nie zdołał utrzymać własnego podania. Mistrz olimpijski z Paryża w mikście triumfował w całym meczu 7:5, 3:6, 6:4 i wyprowadził Czechów na prowadzenie 1-0. To oznaczało, że jeśli Polska chce wygrać grupę, musi liczyć na triumf Igi Świątek w singlu oraz zwycięstwo w mikście.

Świątek i Muchova stworzyły świetne widowisko. Elektryzujący początek roku w Sydney

Druga partia rozpoczęła się od serwisu Muchovej. Chociaż tym razem to Czeszka mogła nakładać presję na naszej zawodniczce, to pierwsze przełamanie stało się udziałem Polki. W dodatku doszło do niego po podwójnym błędzie reprezentantki naszych południowych sąsiadów. Karolina natychmiast chciała odrobić straty, zawiązał się bardzo ciekawy gem. Raszynianka miała w nim problemy z pierwszym podaniem, musiała bronić dwóch break pointów. A mimo to po walce na przewagi to rozdanie trafiło na konto naszej tenisistki. Mogło się podobać to, jak Iga chętnie zmierzała do siatki, by kończyć akcje.