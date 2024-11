Iga Świątek sezon zwieńczyła występem w Maladze, gdzie razem z koleżankami z reprezentacji Polski dotarła aż do półfinału Billie Jean King Cup . Polka po porażce z Włoszkami pojawiła się na konferencji prasowej, na której podsumowała ostatnie miesiące w swoim wykonaniu. I nie ukrywała, że druga część sezonu nie ułożyła się po jej myśli.

"Powiedziałabym, że ten sezon wyglądał inaczej po Rolandzie Garrosie, pierwsza część była idealna. Druga to wzloty i upadki. Będę potrzebowała trochę czasu na analizę, jeździłam od turnieju do turnieju" - powiedziała 23-latka , która we wspomnianej drugiej części sezonu straciła prowadzenie w rankingu WTA.