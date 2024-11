Iga Świątek po zakończeniu turnieju WTA Finals, który tradycyjnie wieńczy kobiecy sezon w tenisie, przeniosła się z Rijadu do Malagi. I wzięła udział w finałach Billie Jean King Cup, razem z koleżankami z reprezentacji Polski docierając aż do półfinału. W nim "Biało-Czerwone" przegrały z Włoszkami , a Świątek zameldowała się na korcie dwukrotnie - najpierw w singlu pokonała Jasmine Paolini, później u boku Katarzyny Kawy uległa czwartej rakiecie świata i Sarze Errani w deblu.

"Szczerze mówiąc, chyba nigdy nie byłam tak zmęczona, również z powodu ostatniego meczu, ale nie żałuję. Walczyłam o każdą piłkę. Tak, był może jeden punkt zwrotny, który mogłam rozegrać lepiej, zawaliłam go taktycznie. Ale ogólnie rzecz biorąc, walczyłyśmy do końca i dałyśmy z siebie wszystko" - przyznała później Świątek.

Polka podczas konferencji prasowej po meczu z Włoszkami odniosła się także do przebiegu sezonu . Jak wyznała, w tym roku łatwiej było jej grać ze świadomością, że jest liderką rankingu WTA.

W zeszłym zmagałam się z tym. Powiedziałabym, że ten sezon wyglądał inaczej po Rolandzie Garrosie, pierwsza część była idealna. Druga to wzloty i upadki. Będę potrzebowała trochę czasu na analizę, jeździłam od turnieju do turnieju

