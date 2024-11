Dziewięć asów, a później ledwie 12 minut walki. Reprezentantka Polski czekała aż trzy miesiące

Rok temu Martyna Kubka , po sporym skoku w rankingu WTA, dostąpiła zaszczytu gry w reprezentacji Polski w finałach Billie Jean King Cup. Wystąpiła w Sewilli w meczu z Hiszpanią, wspólnie z Katarzyną Kawą wygrały pojedynek deblowy. A ten sezon zapowiadał się bardzo ciekawie - taki też jest, ale dotyczy to jedynie zmagań deblowych. Bo tam 23-letnia tenisistka osiągała życiowe rezultaty, wygrała aż osiem turniejów.

W singlu jest jednak znacznie gorzej. Jeden przegrany finał w La Marsie, trzy występy w ćwierćfinałach - to wszystko. Próbowała swoich sił w kwalifikacjach WTA w Rouen, Rabacie czy Monastyrze, były przebłyski. Jak choćby pokonanie Terezy Martincovej we Francji, zacięty mecz z Camillą Rosatello w Maroku. Tyle że to wielu punktów nie dało.