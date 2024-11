Tenisowa reprezentacja Polski pokazała się od naprawdę dobrej strony w tegorocznych rozgrywkach Billie Jean King Cup i dotarła do półfinału zmagań, ulegając dopiero na tym etapie drużynie Włoch. Od przyszłego roku "Biało-Czerwone" i ich rywalki będą co ciekawe we wspomnianym pucharze występować w nowej formule, która opierać się będzie o niewielkie turnieje kwalifikacyjne - i jeden z nich może zostać zorganizowany właśnie na polskiej ziemi. Być może już niebawem zobaczymy więc m.in. Igę Świątek w akcji w ojczyźnie.