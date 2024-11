Dokonało się w Maladze. Jest zmiana u Igi Świątek, Polka znów zaskoczyła

Iga Świątek w końcu może udać się na zasłużony odpoczynek. Za raszynianką oraz jej koleżankami ostatnie oficjalne zmagania w zakończonym dosłownie kilkanaście godzin temu sezonie. Polki "błysnęły" w finałach Billie Jean King Cup i były zaledwie jedno spotkanie od awansu do gry o trofeum. Puchar trafił do Włoszek, czyli ich półfinałowych pogromczyń. Sukces reprezentantek Italii przyćmiły jednak sceny z Rafaelem Nadalem w roli głównej. Ten we wtorek oficjalnie zakończył rozdział pod tytułem "profesjonalna kariera". Reklama

"Emocje, jakie towarzyszyły słuchaniu hymnu narodowego, po raz ostatni w roli profesjonalisty, były wyjątkowe, a te wszystkie uczucia jeszcze bardziej utrudniają sprawę. (...) Tytuły, numery, są, więc ludzie prawdopodobnie o tym wiedzą, ale chciałbym być zapamiętany jako dobry człowiek z małej wioski na Majorce. (...) Po prostu dzieciak, który podążał za swoimi marzeniami, pracował tak ciężko, jak to możliwe. Miałem dużo szczęścia" - powiedział we wzruszającej przemowie do kibiców.

Iga Świątek krótko pożegnała Rafaela Nadala. To jej nie wystarczyło

Wzruszająco zrobiło się również w mediach społecznościowych. Legendę żegnali koleżanki oraz koledzy z tenisowych kortów. Nie mogło w tym gronie zabraknąć Igi Świątek. "Po prostu nie mogę" - stwierdziła krótko raszynianka na Instagramie. Okazuje się, że jeszcze bardziej wymowny gest stał się faktem w serwisie X. Użytkownicy serwisu Reddit zauważyli jedną, ale za to sporą zmianę na koncie naszej rodaczki. Od niedawna w tle znajduje się jej wspólne zdjęcie z Rafaelem Nadalem, pochodzące z jednego ze spotkań pokazowych. Reklama

"To musiał być jeden z jej najważniejszych momentów w karierze" - napisał od razu jeden z fanów. "To pokazuje, że wpływ Nadala wykracza poza tenis" - dodał natychmiastowo inny z internautów. "Po prostu cudowne" - skwitował kolejny z komentujących. Przy okazji uwagę miłośników tenisa zwrócił opis ustawiony przez podopieczną Wima Fissetta, który pewnie jest już tam od dłuższego czasu. A brzmi on: "Próbuję umieścić tę żółtą puszystą rzecz pomiędzy liniami".

Wyjątkowe zdjęcie na pewno jeszcze przez jakiś czas pozostanie na profilu Igi Świątek, kto wie czy nie na zawsze. W końcu Rafael Nadal należał do grona największych idolów wiceliderki rankingu WTA. Jego przejście na zasłużoną emeryturę musiało być więc dla niej bolesne.

/ INTERIA.PL / interia "As Sportu 2024". Wybierz z nami finałową 16 plebiscytu Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja i Mirosław Ziętarski (wioślarstwo) Natalia Bukowiecka (Kaczmarek) (lekkoatletyka - biegi) Tomasz Fornal (siatkówka) Magdalena Fręch (tenis) Norbert Huber (siatkówka) Hubert Hurkacz (tenis) Aleksandra Jarecka, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga i Martyna Swatowska-Wenglarczyk (szermierka) Aleksandra Kałucka (wspinaczka sportowa) Jakub Kochanowski (siatkówka) Robert Kubica (sporty motorowe) Bartosz Kurek (siatkówka) Wilfredo Leon (siatkówka) Robert Lewandowski (piłka nożna) Magda Linette (tenis) Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa) Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo) Wojciech Nowicki (lekkoatletyka - rzut młotem) Ewa Pajor (piłka nożna) Daria Pikulik (kolarstwo) Pia Skrzyszowska (lekkoatletyka - biegi) Jeremy Sochan (koszykówka) Magdalena Stysiak (siatkówka) Ewa Swoboda (lekkoatletyka - biegi) Wojciech Szczęsny (piłka nożna) Julia Szeremeta (boks) Iga Świątek (tenis) Anita Włodarczyk (lekkoatletyka - rzut młotem) Joanna Wołosz (siatkówka) Jan Zieliński (tenis) Piotr Zieliński (piłka nożna) Bartosz Zmarzlik (żużel) Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie) Zagłosuj

Reklama Rafael Nadal TOP 5 winnerów hiszpańskiego tenisisty (2022-2024) WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Iga Świątek / AFP

Iga Świątek / KARIM JAAFAR / AFP