Dla polskich kibiców koniec turnieju w Rijadzie nie oznacza końca tenisowych emocji, ponieważ polskie zawodniczki stawiły się w Maladze, by tam wziąć udział w finałach Billie Jean King Cup . "Biało-Czerwone" po zwycięstwach Magdy Linette i Igi Świątek pokonały Hiszpanki i awansowały do ćwierćfinału , w którym zmierzą się z Czeszkami.

W Hiszpanii oprócz Świątek gra tylko jedna zawodniczka z czołowej dziesiątki rankingu WTA - Jasmine Paolini. Zabrakło za to m.in. Coco Gauff, Emmy Navarro czy Barbory Krejcikovej, a fani na kolejne starcia z udziałem najlepszych tenisistek świata muszą poczekać do kolejnego sezonu. Teraz z kolei mogą żyć tym, co działo się w ostatnich miesiącach, a to za sprawą WTA, która w swoim oficjalnym serwisie zorganizowała głosowanie na najlepszy mecz 2024 roku i ogłosiła listę nominowanych meczów.