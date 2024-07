Choć Wimbledon nie jest ulubionym turniejem wielkoszlemowym Igi Świątek, to tylko raz zdarzyło się, by odpadła w jego pierwszej rundzie - stało się tak w 2019 r., gdy dopiero debiutowała na londyńskiej trawie w karierze seniorskiej. W zeszłym roku doszła aż do ćwierćfinału, w 2021 r. do czwartej rundy, a w 2022 r. do trzeciej. W tym roku nie było powtórki sprzed pięciu lat - raszynianka wygrała na otwarcie imprezy.

