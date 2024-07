Toną w zachwytach nad Igą Świątek po meczu z Kenin. Zwracają uwagę na jedno

Iga Świątek na swoim koncie ma już pięć tytułów wielkoszlemowych . Cztery z nich Polka wygrała na paryskich kortach ceglanych, piąty natomiast zdobyła podczas US Open 2022, a więc na nawierzchni twardej. Do tej pory naszej zawodniczce nie udało się jeszcze osiągnąć sukcesu na kortach trawiastych, jednak coraz więcej ekspertów jest pewnych, że w tym roku to właśnie ona ma największe szanse na wygranie Wimbledonu . Z rywalizacji jeszcze przed pierwszym meczem wycofała się bowiem wielka rywalka Świątek, Aryna Sabalenka , a po pierwszej rundzie z gry wyeliminowane zostały m.in. Marketa Vondrousova , a więc ubiegłoroczna triumfatorka tego turnieju.

Chris Evert nie ma wątpliwości ws. Igi Świątek. "Myślę, że może wygrać Wimbledon"

"Z pewnością jest dla niej jest to najtrudniejszy ze Szlemów z kilku powodów. Chodzi między innymi o to, na jakiej wysokości uderza piłki. W tej chwili piłki na kortach trawiastych odbijają się nieco niżej. Z jej zachodnim chwytem rakiety naprawdę trudno jest dostać się pod piłkę i odpowiednio ją uderzyć. (...) Jest najszybszą zawodniczką w tourze. Myślę, że porusza się najlepiej ze wszystkich kobiet. Jednak piękno jej gry polega na sposobie, w jaki ślizga się na mączce. Trudno będzie to osiągnąć na trawie. (...) Myślę, że trawa odbiera jej atuty, a pozostałe zawodniczki, jak Sabalenka, Rybakina, Coco, będą mieli poczucie, że ona nie ma już tyle pewności siebie. Nigdy nie doszła tam dalej niż do ćwierćfinału i prawdopodobnie myśli już o igrzyskach olimpijskich. Ale nie ma nikogo silniejszego psychicznie od niej. Do tego ma świetny return. Dlatego myślę, że może wygrać Wimbledon. Myślę, że jest w stanie. Ludzie, którzy ją skreślili w tym roku, są głupi" - oznajmiła w rozmowie z amerykańską telewizją ESPN.