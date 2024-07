Świątek dostała nietypowe pytanie. Zaczęła mówić o Rosjance, to jej zaimponowało

Z niepokojem polscy kibice zasiadali przed telewizory we wtorkowe popołudnie, by oglądać poczynania Igi Świątek w pierwszej rundzie Wimbledonu . Nie od dziś wiadomo, że raszynianka nie za bardzo lubi grać na trawie. Jakby tego było mało, po drugiej stronie siatki stanęła nieobliczalna Sofia Kenin. Amerykanka w zeszłym roku "na dzień" dobry sprawiła nie lada sensację, eliminując Coco Gauff. Mało kto wyobrażał sobie podobny scenariusz z podopieczną Tomasza Wiktorowskiego, ale zawsze z tyłu głowy pojawiała się niepewność.

Czołowa rakieta świata szybko uspokoiła jednak swoich sympatyków i do kolejnej fazy zmagań dostała się bez większych problemów . Przeciwniczka tylko czasami dawała jej w kość, w dwóch setach wygrała jednak zaledwie siedem gemów i to "Biało-Czerwona" gra dalej. " Jestem zadowolona z tego solidnego startu . Wiem, że to nie było łatwe losowanie, bo gra przeciwko mistrzyni wielkoszlemowej zawsze jest trudna, ale cieszę się, że udało się wygrać" - powiedziała na gorąco po zwycięstwie, po czym udała się na konferencję prasową .

Iga Świątek o Marii Szarapowej: Można brać z niej przykład

Na spotkaniu z dziennikarzami nie brakowało wątków pozasportowych. Jeden z przedstawicieli mediów wprost zapytał Igę Świątek, z którymi tenisistkami wyszłaby do restauracji, gdyby miała do wyboru tylko trzy nazwiska. Po chwili namysłu nasza rodaczka wskazała na Steffi Graf, Serenę Williams oraz... Marię Szarapową. O każdej z nich wypowiedziała się w samych superlatywach . Kibice docenili zwłaszcza jej słowa o wymienionej jako ostatniej Rosjance.

Co takiego zaimponowało w niej 23-latce? "Nigdy tak naprawdę nie rozmawiałyśmy, bo zakończyła karierę, gdy ja wspinałam się w górę. Podejmuje ona jednak dobre decyzje już poza kortem . Mam tu na myśli sprawy biznesowe. Naprawdę dobrze sobie poradziła w tej kwestii i śmiało można brać z niej przykład" - przekazała czterokrotna triumfatorka Rolanda Garrosa, cytowana przez "The Tennis Letter".

Marię Szarapową do dziś szacunkiem darzy również mnóstwo kibiców. Same za siebie mówią jej osiągnięcia. Rosjanka była najlepsza przynajmniej raz w karierze we wszystkich turniejach wielkoszlemowych. Teraz jak widać świetnie radzi sobie w innych dziedzinach życia, co nie uszło uwadze Idze Świątek.