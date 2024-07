Ależ wpadka Igi Świątek. Wszystko się nagrało. "Przepraszam” [WIDEO]

Iga Świątek walczy o swojego pierwsze trofeum wielkoszlemowe na kortach trawiastych. Polka do tej pory czterokrotnie brała udział w Wimbledonie, jednak ani razu nie udało jej się dotrzeć do finału. Najlepszym jak dotąd występem naszej gwiazdy był udział w ubiegłorocznej edycji imprezy, kiedy awansowała ona aż do ćwierćfinału. Tym razem jednak z gry wycofały się wielkie rywalki liderki światowego rankingu, dotarcie do finału wydaje się więc z pozoru znacznie łatwiejszym zadaniem.

Reklama