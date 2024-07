Świątek czeka na mecz, a tu zaskakujący przebieg starcia Rybakiny. 1:3 i zwrot akcji

Jelena Rybakina należy do grona ścisłych kandydatek do końcowego triumfu podczas tegorocznego Wimbledonu. Tym bardziej, że swój jedyny dotychczas turniej wielkoszlemowy wygrała właśnie w Londynie , przed dwoma laty. Zna już zatem smak zwycięstwa w stolicy Wielkiej Brytanii, w dodatku doskonale potrafi grać na trawie.

Kazaszka znalazła się po tej samej stronie drabinki, co Iga Świątek. Obie mogą się zatem spotkać ze sobą już w półfinale . Do tego jednak daleka droga - obie muszą w sumie wygrać po pięć spotkań. Pierwszą rywalką 25-latki okazała się Elena-Gabriela Ruse, która przeszła przez trzystopniowe eliminacje. Rumunka jest notowana obecnie na 152. pozycji w rankingu WTA.

Problemy Rybakiny na początku, potem nastał koncert. Kazaszka w drugiej rundzie Wimbledonu

Mimo to tenisistka z drugiej setki kobiecego zestawienia zaskoczyła na początku Rybakinę. Posłała kilka dobrych returnów, w dodatku nie funkcjonował jeszcze dobrze serwis Kazaszki. I już na starcie doszło do przełamania na korzyść Ruse. Potem obie rozegrały zaciętego gema, Jelena miała w sumie dwie okazje na odrobienie strat. Mimo to Rumunka utrzymała serwis i zrobiło się już 2:0.