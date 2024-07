To nie jest szczególnie dobry sezon w wykonaniu Andrieja Rublowa. Rosjanin co prawda wygrał na początku sezonu turniej w Hongkongu, a także w Madrycie na początku maja, ale poza tym nie odnosił większych sukcesów. W Australian Open dotarł do ćwierćfinału, podobnie jak i w Rolandzie Garrosie. Jeśli chodzi o inne ważne turnieje w kalendarzu, to w Indian Wells i podczas zawodów w Rzymie odpadł w III rundzie, a w Miami Open oraz Monte Carlo już w II. Podczas zmagań w Halle, będących elementem przygotowań do Wimbledonu, poległ już pierwszym meczu, co było niezbyt dobrą wróżbą przed tegorocznymi zmaganiami na londyńskich kortach.

