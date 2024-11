A jednak to nie były plotki. Mistrzyni z dumą ogłasza, kibice w euforii

Lindsey Vonn uważana jest za jedną z najlepszych narciarek alpejskich w historii dyscypliny. Nikogo nie może to jednak dziwić - Amerykanka na swoim koncie ma bowiem olbrzymie sukcesy, o której wiele jej rywalek może jedynie pomarzyć. Jest ona trzykrotną medalistką olimpijską, ośmiokrotną medalistką świata , a także czterokrotną zdobywczynią Kryształowej Kuli dla najlepszej zawodniczki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim.

Kiedy w 2019 roku Vonn niespodziewanie ogłosiła zakończenie kariery, kibice byli absolutnie zdewastowani. Byli oni bowiem świadomi tego, że rywalizacja narciarek alpejskich na arenach międzynarodowych nigdy nie będę już taka sama. Można więc spodziewać się, że gdy kilka tygodni temu w mediach pojawiły się pogłoski o powrocie wielkiej mistrzyni , wielu fanów sportów zimowych nie powstrzymało się od wybuchu euforii. "Królowa nart" jednak bardzo długo milczała na temat krążących na tej temat plotek. Aż do teraz.

Ewa Pajor: Jako dziecko marzyłam, by być nominowana w Plebiscycie. WIDEO

Ewa Pajor: Jako dziecko marzyłam, by być nominowana w Plebiscycie. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Lindsey Vonn wznawia karierę. "Nie wróciłabym, gdybym nie miała ambicji"

Lindsey Vonn w rozmowie z dziennikarzami amerykańskiej gazety “New York Times" ujawniła, że szykuje się na powrót do rywalizacji i ponownie została członkinią reprezentacji Stanów Zjednoczonych w narciarstwie alpejskim. "Cieszę się, że mogę wrócić na stoki. Kocham to co robię i uwielbiam szybką jazdę. Po prostu będę się tym cieszyć" - przekazała 40-latka.