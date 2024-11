Wim Fissette odezwał się po porażce w Billie Jean King Cup. Mówi o wielu pozytywach

Wim Fissette został trenerem Igi Świątek zaledwie pięć tygodni - pracowali razem dość krótko, raszynianka zagrała pod jego okiem w WTA Finals w Rijadzie - wygrała tam dwa mecze, przegrała jeden. A mimo to nie awansowała do półfinału.

Ich praca nie trwała jednak długo, po zawodach w Arabii Saudyjskiej udali się w dwie strony świata. Iga zdecydowała się bowiem na start w reprezentacji Polski w finałach Billie Jean King Cup w Maladze - i poprowadziła polską reprezentację do półfinału. A niewiele zabrakło, by Biało-Czerwone wystąpiły w decydującym pojedynku , w którym byłyby zdecydowanymi faworytkami. Drugi półfinał dość nieoczekiwania wygrała bowiem Słowacja.

Świątek w Hiszpanii, jej trener w Chinach. Te same rozgrywki, ale zupełnie inna stawka dla Polski i Belgii

Obecny szkoleniowiec Igi Świątek jest bowiem od lutego zeszłego roku kapitanem tenisowej reprezentacji Belgii, zastąpił wówczas Johana van Hercka. I z tą odmłodzoną kadrą ruszył do Chin, by w Kantonie walczyć z reprezentacją tamtego kraju, choć pozbawioną największych gwiazd, m.in. Qinwen Zheng. Mimo tego to i tak Azjatki były zdecydowanymi faworytkami, bo Fissette też nie miał do dyspozycji swoich dwóch najlepszych rakiet. Zwłaszcza brak Elise Mertens (WTA 34), świetnej także w deblu, był bardzo odczuwalny.