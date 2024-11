Rafael Nadal: Chłopak z Majorki, który spełnił marzenia

Rafael Nadal stanął na korcie w Pucharze Davisa w hiszpańskich barwach, ale we wtorek, podczas hymnu narodowego, po raz pierwszy od dawna nie było to tylko zwykłe spotkanie drużynowe. Zawodnik, który przez ponad 20 lat był ikoną tenisa, nie krył wzruszenia – w jego oczach pojawiły się łzy. Wiedział, że ten mecz może być jego ostatnim w profesjonalnym sporcie. Wszyscy wokół niego również zdawali sobie sprawę, że to pożegnanie z tenisowym światem.